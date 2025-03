Após casos de sarampo no Rio de Janeiro, Porto Alegre emite alerta epidemiológico

O Rio de Janeiro confirmou dois casos de sarampo em crianças menores de 1 ano não vacinadas. A vigilância epidemiológica de Porto Alegre emitiu alerta na terça-feira (18) à rede de serviços de saúde sobre a ocorrência. O sarampo é uma doença prevenível com vacina. A vacina tríplice viral também protege contra rubéola e caxumba e está disponível em unidades de saúde de Porto Alegre.

O alerta ressalta a importância da vacinação contra o sarampo como estratégia de redução de casos e morbimortalidade em toda a população acima de 12 meses a 59 anos de idade, além da atualização do calendário vacinal de acordo com a faixa etária. Profissionais de saúde, independentemente da idade, devem ter duas doses da vacina tríplice viral comprovadas.

O cenário mundial de sarampo aponta elevação do número de casos confirmados, com mais de 16 mil casos no mundo, principalmente no Iêmen (7.584), Paquistão (6.661), Índia (6.532), Tailândia (6.224) e Etiópia (4.596). Na região das Américas, os Estados Unidos tiveram um total de 256 casos confirmados até 11 de março.