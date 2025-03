Homem é preso por furto em escola de Crissiumal

Após receber uma denúncia sobre o crime, a equipe policial abordou um suspeito e encontrou com ele diversos itens furtados, incluindo 46 reatores de lâmpadas da marca Philips, uma furadeira Bosch, 30 quilos de fios de cobre, um facão, três litros de álcool Protedex, oito sacos de sabão em pó Lipon, uma corda, dois grampeadores e duas mochilas.

A Brigada Militar, por meio do 7° Batalhão de Polícia Militar (7° BPM), prendeu um homem por furto em uma escola de Crissiumal na noite de quarta-feira, 19. A ação ocorreu durante a Operação Cerco Fechado.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.