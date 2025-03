Polícia Civil prende dois suspeitos por homicídio de Indígena

A Polícia Civil efetuou, na tarde de quinta-feira, 20, a prisão preventiva de dois homens suspeitos de envolvimento no homicídio de um indígena, ocorrido na madrugada de 2 de março na Terra Indígena do Guarita, em Redentora (RS). A vítima foi morta com golpes de arma branca e veio a óbito no dia 8 de março.

Um dos suspeitos foi detido por agentes da Delegacia de Polícia de Redentora e encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos (RS), após as formalidades legais. O segundo homem foi preso em Frederico Westphalen por policiais civis da delegacia local e conduzido ao presídio da cidade.

As prisões foram autorizadas pelo Poder Judiciário da Comarca de Coronel Bicaco, a partir de representação do delegado Vilmar Alaides Schaefer, responsável pela investigação.

Com informações da 22ºRP