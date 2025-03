CPI das Bets ouvirá depoimento de viciado que está em recuperação

Na próxima terça-feira (25), a partir das 11h, a CPI das Bets ouvirá o empresário e ex-apostador André Holanda Rodrigues Rolim. O convite a Rolim partiu de um requerimento apresentado pelo presidente da CPI, senador Dr. Hiran (PP-RR). No requerimento, Hiran explica que André Rolim é um ludopata (viciado em jogos) em recuperação, que dará um depoimento como ex-apostador, ressaltando os riscos que as apostas podem trazer para a saúde mental e financeira das pessoas.

Hiran também destaca nesse documento que a “ludopatia, ou jogo patológico, representa crescente perigo no contexto das apostas esportivas, especialmente com a facilidade de acesso às plataformas on-line. Essa condição, reconhecida como um transtorno mental, pode levar a consequências devastadoras para a vida do indivíduo e de seus familiares”.

Para o senador, a falta de mecanismos eficazes de proteção aos consumidores fazem com que,"na esteira da propagação do mercado bet, como são conhecidas as casas de apostas digitais", cresça a dependência de jogos de azar on-line. Entre os possíveis mecanismos de proteção, ele cita a implementação de limites para apostas, a promoção de campanhas de conscientização sobre os riscos e a oferta de suporte e tratamento aos indivíduos viciados em jogo.

O relato pessoal de um ludopata, argumenta Hiran, pode sensibilizar os membros da CPI e o público em geral, ao mostrar o lado humano do problema e as dificuldades enfrentadas pelos viciados. E também pode inspirar, segundo Hiran, o aprimoramento de políticas públicas para prevenir a ludopatia, tratar os viciados e contribuir para a regulamentação do setor de apostas.