Equipes da Rede Estadual recebem orientações sobre entrega dos uniformes escolares

Em uma sequência de duas lives realizadas na quinta-feira (20/3), a Secretaria da Educação (Seduc) apresentou uma série de orientações para as equipes diretivas das escolas sobre o recebimento e a entrega dos uniformes escolares para os mais de 700 mil estudantes da Rede Estadual. O processo, que abrange todos os 497 municípios do Rio Grande do Sul, envolve a distribuição de kits completos para alunos dos ensinos Fundamental e Médio, com investimento de R$208 milhões do governo.

As transmissões ao vivo ocorreram às 10h e às 16h. O evento teve a participação do subsecretário de Infraestrutura e Serviços Escolares, Rômulo Campos, que destacou a importância do projeto. “A aquisição dos uniformes foi implementada em 2024, mas começou a ser estruturada em 2023. O trabalho foi realizado com muito planejamento para garantir a qualidade e a logística da entrega”, disse.

Kits de uniformes

Cada kit contém peças de roupas para todas as estações do ano. A distribuição foi organizada em nove lotes, enviados para as 30 Coordenadorias Regionais da Educação (CRE). Para facilitar a comunicação, cada CRE possui um fiscal responsável pelo suporte às escolas. Além disso, a Seduc disponibilizou tutoriais e um manual completo no portal Escola RS (no botão "Acessar Tutorial").

Como forma de garantir transparência, o governo estruturou um sistema digital no Escola RS, no qual os gestores devem registrar cada etapa da entrega. O processo é dividido em cinco fases:

Cadastro e registro no sistema - Os gestores acessam o portal Escola RS para registrar o recebimento. Ateste provisório - As escolas conferem a quantidade de uniformes e verificam se há divergências. Ateste definitivo - Após análise detalhada, a escola confirma a entrega final das peças. Simulação de entrega - Planejamento da distribuição para os alunos. Entrega aos estudantes - Os uniformes são entregues mediante assinatura de um responsável.

Durante a live, os participantes puderem enviar perguntas sobre o funcionamento do sistema.