Com R$ 900 mil de investimento, Estado inaugura novo centro cirúrgico de Hospital de Tupanciretã

Com a presença do governador Eduardo Leite e da secretária-adjunta da Saúde, Ana Costa, o Hospital de Caridade Brasilina Terra, de Tupanciretã, inaugurou, nesta sexta-feira (21/3), o novo centro cirúrgico e o centro de materiais e esterilização (CME). A reforma e a adequação foram realizadas com R$ 900 mil destinados pelo programa Avançar na Saúde, do governo do Estado.

Quando a nova unidade estiver em funcionamento, a partir de abril, será possível fazer mais 216 cirurgias por ano. Com a reforma, o centro cirúrgico passou a contar com uma segunda sala de cirurgia. Atualmente são realizados 22 procedimentos mensais na área de cirurgia geral. Com a ampliação do espaço, a expectativa da diretora do hospital, Fernanda Crescente, é que sejam realizados 480, com a inclusão de especialidades como ginecologia, obstetrícia e pequenas cirurgias de traumatologia.

Centro Cirúrgico passou a contar com segunda sala para cirurgias -Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom

Já o CME, que era do tipo I, e processava e esterilizava materiais com baixo risco de infecção, passou a ser do tipo II, com capacidade de manejar materiais com alto risco, após as adequações realizadas.

“Já estamos chegando a quase R$ 1 bilhão de investimentos na saúde. E, assim como estamos fazendo hoje, essa entrega importante para qualificar o atendimento neste hospital, outros quase 140 hospitais no Rio Grande do Sul estão recebendo investimentos da mesma natureza”, destacou Eduardo Leite durante a cerimônia.

“Ainda se associam a isso as ações em unidades básicas de saúde, da Rede Bem Cuidar, da farmácia Cuidar Mais, que é a qualificação do atendimento farmacêutico, ambas iniciativas aderidas em Tupanciretã e em muitas outras cidades, assim como várias outras frentes em que estamos atuando para garantir o atendimento que a população merece”, acrescentou o governador.

“Já estamos chegando a quase R$ 1 bilhão de investimentos na saúde", lembrou o governador durante a solenidade -Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom

“Hoje o Avançar traz R$ 900 mil para este hospital, que são muito importantes como recurso público”, ressaltou a secretária-adjunta Ana Costa, que representou a secretária da Saúde, Arita Bergmann, na inauguração. “A gente não quer precisar de um hospital. A gente quer que a nossa saúde nunca precise de um hospital, mas a gente vai precisar e ele precisa ter condições técnicas, estrutura, boas equipes para atender”.

Rede Bem Cuidar

Ainda em Tupanciretã, nesta sexta-feira foi realizada a inauguração da obra de reforma e ampliação da Unidade da Equipe de Saúde da Família, Dr. Hélio Franco Fernandes, vinculada à Rede Bem Cuidar (RBC/RS). A cerimônia foi acompanhada pela secretária-adjunta da Saúde, Ana Costa. Com investimento de R$ 282.294,59 do governo, a unidade foi ampliada de 209 para 296 metros quadrados.

No local, foram construídos novos banheiros atendendo às regras de acessibilidade, uma sala multiuso, depósito de materiais de limpeza e ampliação da sala de espera, tornando o ambiente mais seguro, confortável e acolhedor aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). A reforma também traz melhorias às condições de trabalho dos profissionais de saúde. O serviço atende cerca de 4 mil pessoas do bairro Coronel Marcial Domingos Terra.