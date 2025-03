Seminário sobre piscicultura e produção de leite reúne produtores em Barra do Guarita

Como parte das comemorações da Semana do Município, a Administração Municipal, em parceria com a Secretaria de Agricultura, EMATER, Senar e a Cooperativa Mista, promoveu um Seminário sobre piscicultura e produção de leite. O evento teve como objetivo fomentar o desenvolvimento dessas importantes cadeias produtivas no município.

O seminário contou com a presença de representantes do Sebrae, Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e do Sindicato, instituições que têm papel fundamental em projetos voltados à sustentabilidade, rentabilidade e preservação ambiental no meio rural.

Prestigiaram o encontro diversos produtores rurais, alunos das escolas municipais do campo e o deputado estadual Jeferson Fernandes, acompanhado de seus assessores.

Após uma manhã de palestras e trocas de conhecimento, os participantes foram recepcionados com um delicioso almoço à base de peixe, encerrando o evento com integração e valorização da produção local.

A Administração Municipal agradece a presença de todos os participantes, palestrantes, autoridades e à dedicada equipe da Secretaria de Agricultura pela realização deste importante momento de aprendizado e fortalecimento do setor primário.