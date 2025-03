Secretaria da Saúde promove grupo de caminhada

A Administração Municipal de Miraguaí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promove um grupo de caminhada que ocorre todas as terças e quintas-feiras, às 8h, na Praça Germano Eisi Pit.

A atividade é realizada através do Núcleo de Apoio à Atenção Básica (NAAB) e da Rede Bem Cuidar, com foco no cuidado integral da saúde. O público-alvo inclui pacientes em acompanhamento psicológico, em uso de medicamentos controlados (como hipertensos, diabéticos e pessoas com transtornos psiquiátricos), pessoas com excesso de peso, idosos e toda a população interessada.

Segundo o secretário de Saúde, Valdelirio Preto da Silva, a prática regular da caminhada traz diversos benefícios, como a melhora da circulação, o fortalecimento dos ossos e articulações, além da redução do risco de quedas — especialmente entre os idosos.

A equipe responsável pelo atendimento é formada pela fisioterapeuta Rutiana e pelos profissionais Luiza Kloch Carvalho e Arisoli Menezes Guerra (Júnior). Os atendimentos ocorrem na Unidade Básica de Saúde (UBS), também às terças e quintas-feiras.

Benefícios da caminhada

Físicos:

Melhora a circulação sanguínea

Fortalece ossos e articulações

Melhora o equilíbrio

Reduz o risco de quedas

Aumenta a massa magra

Diminui inchaços nos tornozelos e pernas

Reduz o risco de diabetes

Melhora a qualidade do sono

Mentais:

Liberação de serotonina, hormônio associado ao bem-estar

Estímulo à socialização

Contribui para a saúde mental

Aumenta a qualidade de vida

Sociais:

Promove a troca de experiências

Fortalece vínculos entre os participantes

Estimula a motivação por meio das caminhadas em grupo

Recomendações:

Consultar um médico para definir a frequência e o ritmo das caminhadas, especialmente no caso dos idosos

Caminhar diariamente, preferencialmente ao ar livre

Manter um ritmo moderado e constante

Participar de grupos de caminhada ou utilizar academias ao ar livre

A caminhada é uma atividade simples, gratuita e acessível, que contribui significativamente para o bem-estar físico, mental e social. Participe!

Com informações da Planeta FM 102.7