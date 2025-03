Brigada Militar realiza Operação Cerco Fechado em Miraguaí

Na noite de sexta-feira, 21, policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar realizaram a Operação Cerco Fechado no município de Miraguaí-RS. A ação teve como objetivo promover a segurança pública local por meio de atividades preventivas e repressivas qualificadas, com foco na redução dos índices de violência e criminalidade — especialmente dos Crimes Violentos Letais Intencionais — com base na análise criminal e de inteligência.

Durante a operação, foram abordados 37 veículos e identificadas 56 pessoas.

Em uma das fiscalizações realizadas em um bar, foi efetuada a prisão de um homem que possuía um mandado de prisão em aberto.

Comunicação Social 7°BPM