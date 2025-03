Brigada Militar prende homem armado após tentativa de fuga

Durante a ação, o indivíduo tentou fugir a pé, mas foi alcançado pela guarnição, que obteve êxito na abordagem. Com ele, os policiais encontraram um revólver calibre .38, carregado com cinco munições.

Na madrugada deste sábado, 22, policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), durante a Operação Cerco Fechado, prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo em Tenente Portela.

