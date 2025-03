Brigada Militar intensifica ações em cinco municípios e realiza prisões

O final de semana foi marcado por intensa movimentação na área da segurança pública, com um alto número de chamados e ocorrências atendidas por guarnições da Brigada Militar e pela equipe Volante da Polícia Civil.

Entre a noite de sexta-feira (21/03) e o final da noite de domingo (23/03), foram registrados diversos chamados e 35 atendimentos pela Brigada Militar nos municípios de Tenente Portela, Barra do Guarita, Derrubadas, Miraguaí e Vista Gaúcha.

Confira as principais ocorrências registradas:

Sexta-feira (21/03)

Operação Cerco Fechado em Miraguaí:

Das 18h às 00h, a Brigada Militar, por meio do 7º BPM, desencadeou a Operação Cerco Fechado, voltada à prevenção e repressão qualificada, com foco na redução dos índices de violência e criminalidade — especialmente os Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI). A ação resultou na abordagem de 37 veículos e identificação de 56 pessoas. Durante fiscalização em bares, um homem de 26 anos foi preso, pois possuía mandado de prisão expedido pela Comarca de Panambi (RS). Ele foi encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos, onde permanece à disposição da Justiça.

Descumprimento de Medidas Protetivas em Barra do Guarita:

Por volta das 21h07, um homem de 59 anos foi preso em flagrante por violar medidas protetivas. Ele foi flagrado transitando em frente à casa da ex-companheira, mesmo após determinação judicial de afastamento. A prisão foi efetuada por guarnição da Brigada Militar, e o autor encaminhado à Delegacia de Polícia, onde teve a prisão homologada. Posteriormente, foi conduzido ao Presídio Estadual de Três Passos. A ação integra a Operação Elo de Proteção, voltada ao enfrentamento da violência contra grupos vulneráveis, como mulheres, crianças e idosos.

Embriaguez ao Volante em Tenente Portela:

Às 21h45, durante a Operação Força Total – 13ª Edição, um jovem de 20 anos foi preso por embriaguez ao volante. Ele conduzia uma motocicleta sem possuir CNH e apresentava sinais de embriaguez. O teste do etilômetro apontou 0,33mg/L de álcool por litro de ar, configurando crime conforme o Art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Foi lavrado o flagrante e arbitrada fiança, a qual foi paga. O autor responderá em liberdade.

Sábado (22/03)

Porte Ilegal de Arma em Tenente Portela:

Às 01h30, após denúncia, a Brigada Militar localizou um homem de 39 anos armado na Praça Tenente Paiva. O suspeito tentou fugir, mas foi detido após perseguição a pé. Com ele, foi apreendido um revólver calibre .38 com cinco munições intactas. O indivíduo foi preso em flagrante e encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos.

Lesão Corporal com Arma Branca:

Por volta das 19h30, a Brigada Militar atendeu a uma ocorrência de lesão corporal causada por golpe de arma branca, também em Tenente Portela. A vítima apresentava ferimentos leves com sangramento, sendo atendida pelo SAMU e liberada após cuidados médicos. Um facão foi apreendido no local. A motivação e as circunstâncias do fato estão sendo investigadas.

Domingo (23/03)

Apesar da intensa movimentação em áreas comerciais e espaços públicos, o domingo transcorreu de forma relativamente tranquila. A Brigada Militar intensificou o policiamento ostensivo em regiões centrais e bairros, visando à preservação da ordem pública. Ocorrências pontuais foram atendidas nos municípios de Tenente Portela e Miraguaí.