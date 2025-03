Campeonato esportivo na Terra Indígena do Guarita reúne 36 equipes e celebra a força do esporte comunitário

A Terra Indígena do Guarita deu início, no sábado, 22, ao maior campeonato de futebol de campo indígena do Rio Grande do Sul. A competição é organizada pelo Cacique Valdonês Joaquim e lideranças locais, e destaca-se não apenas pela dimensão, mas também pela importância cultural e comunitária.

O campeonato reúne 36 equipes, distribuídas entre três categorias: 20 no Livre, 8 no Veterano e 8 no Feminino. Na primeira fase, os jogos serão de ida e volta, passando para partidas únicas nas etapas eliminatórias.

A abertura oficial aconteceu no Setor Km 10, com o Cruzeiro sendo anfitrião e enfrentando o ABC em todas as categorias. Confira os resultados da rodada de abertura:

Veterano: ABC 6 x 0 Cruzeiro

Feminino: ABC 2 x 1 Cruzeiro

Livre: ABC 0 x 0 Cruzeiro

No domingo, 23, os confrontos seguiram no Setor Pedra Lisa. Veja os resultados:

Santos (Linha Claudino) 3 x 5 Penharol (Katiu Griá) — categoria Livre

Esportivo (Pedra Lisa) 7 x 0 União (Setor São João do Irapuá) — categoria Livre

Para o Cacique Valdonês Joaquim, a ampla participação das equipes demonstra o forte compromisso com a valorização do esporte, além de promover a integração, a cultura e a identidade indígena. “É um momento de celebração do nosso espírito coletivo, da paixão pelo futebol e da tradição organizativa da comunidade”, afirmou.

O campeonato promete movimentar os setores da Terra Indígena do Guarita nas próximas semanas, fortalecendo vínculos e reafirmando o protagonismo dos povos indígenas no cenário esportivo regional.

