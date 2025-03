Obras de Ciclovia e Caminhódromo na ERS-330 devem ser concluídas nesta semana

O prefeito de Miraguaí, Leonir Hartk (Neco), visitou na manhã de domingo, 23, as obras da ciclovia e caminhódromo em execução ao longo da ERS-330, no trecho entre a empresa Mais Frango e o bairro Irapuá.

O projeto contempla um trajeto de 1.200 metros de comprimento por 2,80 metros de largura, ligando a saída do bairro Irapuá até o acesso principal da empresa Mais Frango.

De acordo com o prefeito Neco, a obra deverá ser concluída entre os dias 24 e 28 de março, sendo entregue oficialmente à Caixa Econômica Federal. Em uma etapa posterior, será feito o plantio de grama e a instalação de um canteiro ajardinado entre a pista de caminhada e a rodovia, contribuindo para o embelezamento da área.

Durante a visita, o prefeito destacou que esta é uma antiga reivindicação dos funcionários da empresa e dos moradores do bairro Irapuá, que agora poderão utilizar a ciclovia e o caminhódromo com mais segurança.

Histórico da Obra

Iniciada em setembro de 2022, a obra teve custo total estimado em R$ 300.103,99, sendo R$ 240.048,87 destinados a materiais e R$ 60.055,12 à mão de obra.

A execução do projeto sofreu atrasos e passou por nova licitação durante a gestão de mandato-tampão entre 2023 e 2024. A partir do final do ano passado, os trabalhos foram intensificados e agora chegam à fase final.

