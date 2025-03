Brigada Militar realiza Operação Pampa em São Valério do Sul, Tiradentes do Sul e Crissiumal

Nos dias 22 e 23 de março (sábado e domingo), Policiais Militares do 7° Batalhão de Polícia Militar participaram da Operação Pampa, com foco na intensificação de ações de prevenção e repressão a crimes no meio rural, especialmente o abigeato (furto de gado).

As atividades incluíram patrulhamentos e barreiras policiais nas zonas rurais dos municípios de São Valério do Sul, Tiradentes do Sul e Crissiumal, com o objetivo de prevenir e coibir crimes na região.

Durante a operação, foram fiscalizados 22 veículos e 26 pessoas foram identificadas.

Comunicação Social 7ºBPM