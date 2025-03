Municípios da Serra recebem certificação de Equipe Amiga da Mãe, Parceria e Criança da Rede Bem Cuidar

A Secretaria da Saúde (SES) certificou, nesta segunda-feira (24/3), 38 municípios da 5ª Coordenadoria Regional de Saúde que tiveram reconhecidas Equipes Amigas da Mãe, Parceria e Criança. A solenidade de entrega dos certificados foi realizada na Câmara de Indústria e Comércio (CIC) de Garibaldi.

O reconhecimento faz parte do programa Rede Bem Cuidar RS (RBC/RS) quanto à assistência ao pré-natal, ao puerpério, à puericultura e ao planejamento sexual e reprodutivo. A região da Serra é a primeira do Estado onde acontece a entrega dos méritos neste ciclo. O objetivo é reduzir a razão de mortalidade materna, com a oferta de um cuidado de qualidade desde o planejamento reprodutivo até o cuidado no puerpério.

“A Rede Bem Cuidar é um dos programas prioritários do governo do Estado. Teve uma primeira edição onde o cuidado era com o idoso, quando certificamos as Unidades Básicas Amigas do Idoso. Neste ciclo agora, estamos valorizando o cuidado com a gestante, parceria e bebê”, afirmou a secretária da Saúde, Arita Bergmann.

“Neste programa, além das capacitações e orientações, a gente está colocando o pré-natal do parceiro ou da parceira, porque também é importante o envolvimento da família e casal em todo o período do pré-natal, para que o bebê já venha com muita alegria, com muito amor e, principalmente, com saúde”, frisou a secretária.

Arita lembrou que o governo estadual tem outras políticas públicas que precisam ser destacadas, como recursos do programa Avançar para qualificar e ampliar as maternidades em todo o Rio Grande do Sul. “Posso dar um exemplo concreto, o Hospital Virvi Ramos, de Caxias do Sul, recebeu em torno de R$ 10 milhões para organizar a maternidade. Por meio do programa Assistir, também valorizamos as UTIs neonatais, bem como os ambulatórios de egressos de UTI e ambulatórios de gestantes de alto risco”, disse a secretária.

“Esta é a saúde de resultados e do acolhimento. Se hoje nós estamos aqui tratando de uma área prioritária, de uma certificação que em resumo simboliza o trabalho de equipes, é porque nós devemos agradecer a todos que colaboraram. A todas as equipes de todos os municípios que receberam certificados registro aqui as minhas felicitações", falou a prefeita de Santa Tereza, Gisele Caumo, representando os municípios premiados.

Demais municípios certificados

A SES já publicou em seu site a lista completa do resultado da certificação das Equipes Amigas da Mãe, Parceria e Criança . Ao todo, serão 424 municípios certificados. As premiações serão realizadas de forma regionalizada durante o ano.

Sobre a RBC/RS

A Rede Bem Cuidar RS (RBC/RS) é um projeto estratégico que possui 607 unidades da Atenção Primária, distribuídas por todo o Estado. As equipes que fazem parte aderem ao processo de certificação e são estimuladas a aprofundar as relações entre usuários, trabalhadores e gestores, no sentido de oferecer atenção integral e equitativa para a população que abrange em seu território.

A obtenção do certificado atesta o alcance das metas, que tiveram foco na qualificação do atendimento ao puerpério e no recém-nascido. Até 2026, cada equipe aderida à RBC será incentivada a desenvolver um conjunto de ações voltadas para o cuidado materno, paterno e infantil, propostas anualmente e avaliadas semestralmente.

Municípios e equipes contempladas - 5ª Coordenadoria Regional de Saúde

Alto Feliz – Equipe Municipal

Antônio Prado – Equipe ESF Aparecida

Bom Jesus – Equipe ESF Cohab

Campestre da Serra – Equipe Campestre da Serra

Canela – Equipe São Luiz

Carlos Barbosa – Equipe Vitória Vila Nova

Cotiporã – Equipe PSF Urbano

Esmeralda – Equipe ESF Esmeralda

Fagundes Varela -Equipe Fagundes Varela

Farroupilha – Equipe ESF São José

Feliz - Equipe ESF 1 Pioneiro

Flores Da Cunha – Equipe PSF Pérola

Garibaldi – Equipe São Francisco

Gramado – Equipe Pórtico Prinstrop Casa Grande

Guabiju – Equipe 1

Guaporé – Equipe Guaporé ESF Triangulo

Ipê – Equipe ESF Centro

Jaquirana – Equipe ESF Sede

Linha Nova – Equipe EAP Linha Nova

Monte Alegre dos Campos – Equipe PS Monte Alegre dos Campos

Nova Araçá – Equipe ESF Nova Araçá

Nova Bassano – Equipe Nova Bassano ESF Cristo

Nova Pádua – Equipe APS Nova Pádua

Nova Roma do Sul – Equipe ESF Nova Roma do Sul

Paraí – Equipe Paraí URB

Picada Café – Equipe PSF 1

Pinto Bandeira – Equipe Rural

Protásio Alves – Equipe ESF de Protásio Alves

Santa Tereza – Equipe Urbano

São Jorge – Equipe Saúde da Família SJ

São José dos Ausentes – Equipe Geral

São Marcos – Equipe PSF São José

São Vendelino – Equipe PSF São Vendelino

Vacaria – Equipe ESF Kennedy

Vale Real – Equipe Municipal

Veranópolis – Equipe Santo Antônio

Vila Flores – Equipe Urbana

Vista do Alegre do Prata – Equipe ESF Vista Alegre do Prata