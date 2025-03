Operação Cerco Fechado resulta em prisão por tráfico

Na manhã desta segunda-feira, 24, a Brigada Militar, por meio de policiais da Força Tática do 7° Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), efetuou a prisão de um indivíduo por tráfico de drogas no município de Tenente Portela. A ação ocorreu durante a execução da Operação Cerco Fechado, que tem como objetivo realizar ações preventivas e repressivas qualificadas, com foco na redução dos índices de violência e criminalidade.

Durante a abordagem e revista pessoal de um homem, os policiais localizaram 20 pedras de crack, duas buchas de cocaína, uma pequena porção de maconha, dois aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro.

O suspeito recebeu voz de prisão no local e foi encaminhado à Delegacia de Polícia para a lavratura do auto de prisão em flagrante.

Comunicação Social 7° BPM