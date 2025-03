Declaração Anual de Rebanho deve ser feita entre 1º de abril e 30 de junho

A não realização da declaração pode resultar na emissão de auto de infração com advertência, além do bloqueio da emissão das Guias de Trânsito Animal (GTA), documento essencial para a movimentação dos animais.

O prazo para a Declaração Anual de Rebanho começa no dia 1º de abril e segue até 30 de junho de 2025. A iniciativa é obrigatória para todos os proprietários de animais de produção no Estado.

