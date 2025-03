Hospital Beneficente São Pedro, de Garibaldi, inaugura novo mamógrafo

A secretária da Saúde, Arita Bergmann, participou na segunda-feira (24/3) do ato de entrega de um mamógrafo digital para o Hospital Beneficente São Pedro, de Garibaldi. O valor total para a aquisição e instalação do equipamento foi de R$ 765,9 mil, sendo R$ 700 mil provenientes do governo do Estado, por meio do programa Avançar, e o restante de contrapartida do hospital.

“O governo estadual tem sido presente nos serviços de imagem em todo o Rio Grande do Sul, em especial na mamografia, fortalecendo a saúde da mulher com diagnóstico preciso e dentro do que preconizam os protocolos de saúde”, destacou Arita. A secretária também ressaltou que os investimentos do Estado na instituição superam R$ 7,8 milhões e que o hospital recebeu um incremento de recursos anuais, pelo Programa Assistir, passando de R$ 1 milhão para R$ 6 milhões por ano.

O Hospital Beneficente São Pedro é referência em atendimentos eletivos para 30 municípios da região da Serra. O mamógrafo digital irá substituir o aparelho analógico, adquirido em 2014, qualificando os serviços oferecidos para a população.

Além da entrega do mamógrafo, está sendo realizada no hospital a reforma da recepção de novo centro cirúrgico, hemodinâmica e endoscopia, com investimento estadual de R$ 536,5 mil. Outros R$ 788 mil foram destinados para a compra de equipamentos para o Bloco Cirúrgico e Centro de Endoscopias. Os aparelhos já foram adquiridos e serão instalados após a conclusão da obra.

“Crescemos e evoluímos em 150 anos. Passamos por crises e dificuldades, mas, quando se tem pessoas e governos comprometidos com a saúde, todos ganhamos”, lembrou o prefeito de Garibaldi, Sérgio Chesini, fazendo alusão aos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. O presidente do Hospital Beneficente São Pedro, Paulo Fanti, também participou do ato de entrega e agradeceu o auxílio do governo Estado.