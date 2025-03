Benefícios econômicos do Sicredi para associados alcançam R$ 25,5 bilhões em 2024

O Sicredi, instituição financeira cooperativa presente em todo o país, gerou em 2024 o montante de R$ 25,5 bilhões em benefícios econômicos para os seus 8,5 milhões associados, um crescimento de 8,5% na comparação com 2023. É o que aponta o Benefício Econômico do Sicredi (BES), indicador calculado pela instituição cooperativa com base em metodologia do Banco Central. O objetivo dessa medição é mostrar os benefícios econômicos tangíveis da atuação do Sicredi e reforçar o compromisso em contribuir para a sociedade. O valor representou uma economia média de R$ 2.931,17 no ano passado para cada um dos associados ao Sicredi.

Três indicadores compõem o cálculo do índice. São eles, o Benefício Econômico de Crédito (BEC), que mensura a economia sobre operações de crédito por meio de taxas médias mais baixas em comparação à média do Sistema Financeiro Nacional (SFN); o Benefício Econômico do Depósito (BED), que mostra o ganho adicional com depósito por meio de remuneração mais elevada, e os Benefícios Econômicos do Exercício (BEE), que mede a distribuição de resultados, o pagamento de juros ao capital e o valor revertido ao associado por meio de ações educacionais e sociais.

“As cooperativas de crédito têm na sua razão de existir gerar prosperidade e esses indicadores comprovam que esse propósito é posto em prática pelo Sicredi. Buscamos gerar as melhores condições possíveis para as empresas crescerem, para as pessoas financiarem seus sonhos e para produtores rurais fazerem e colherem seu plantio, assim como remunerar os depósitos desses associados. Soma-se a isso o movimento de retorno dos resultados financeiros aos associados, assim como a destinação para finalidades sociais a partir dele”, destaca o diretor executivo de Sustentabilidade, Administração e Finanças do Sicredi, Alexandre Barbosa.

Do montante total de R$ 25,5 bilhões, as contribuições do Sicredi para seus associados em 2024 incluíram R$ 19,14 bilhões provenientes de Benefício Econômico de Crédito (BEC), R$ 3,18 bilhões de Benefício Econômico de Depósitos (BED) e R$ 3,15 bilhões em Benefício Econômico do Exercício (BEE), este composto por pagamento de juros ao capital social dos associados, distribuição de resultados e destinação via Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES). Os dados foram auditados pela Ernst & Young.

Com esses novos resultados, a instituição financeira cooperativa mantém a tendência de crescimento do índice BES que já vem acontecendo nos últimos anos. Além dos 8,5% de aumento em 2024, o Sicredi havia computado aumento de 13% em 2023, ao gerar R$ 23,5 bilhões em benefícios econômicos frente a R$ 20,8 bilhões de 2022.

