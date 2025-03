Inaugurada reforma da Unidade Básica de Saúde de Santa Tereza pela Rede Bem Cuidar RS

Foi inaugurada, nesta terça-feira (25/3), a reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) da Rede Bem Cuidar (RBC/RS), de Santa Tereza, município da região da Serra. O investimento do governo do Estado foi de R$ 282,2 mil por meio do Programa Avançar, com uma contrapartida inicial de R$ 151,6 mil do município.

A unidade obteve melhorias nas instalações, reorganização do espaço e da acessibilidade, além de substituição de aberturas, revestimentos e revitalização geral, incluindo nova pintura. O atendimento na UBS é realizado por médico clínico, pediatra e ginecologista. São cerca de 8 mil atendimentos anuais. A reforma traz funcionalidade, conforto e segurança aos usuários e trabalhadores de saúde.

Durante a cerimônia, a secretária da Saúde, Arita Bergmann, disse que está cumprindo um roteiro na região da Serra, entre segunda (24/3) e terça-feira (25/3). “Temos muitas entregas a serem feitas com investimentos do governo do Estado. E o que nos motivou a estar aqui hoje foi a possibilidade de testemunhar e visitar Santa Tereza para conhecer essa unidade de saúde que recebeu essa reforma.”

A prefeita Gisele Caumo frisou também a importância da qualificação que a obra permitirá. “Temos um olhar carinhoso e de planejamento em todas as áreas que são de responsabilidade de condução do poder público municipal, mas, quando falamos em saúde, a nossa gestão levanta a bandeira com prioridade”, ressaltou.

Também esteve acompanhando a agenda a diretora do Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde da SES, Marilise Fraga, que falou a respeito do programa da Rede Bem Cuidar RS. “O que a gente propõe é qualificar as ações das equipes da Estratégia de Saúde da Família que estão dentro das Unidades Básicas de Saúde, tornando o trabalho dessa equipe uma proposta de cuidado junto com a população, construído com a população”, afirmou.

A secretária municipal de Saúde, Trabalho e Ação Social de Santa Tereza, Eliane Campiol, considerou a reinauguração da unidade um marco significativo para a comunidade. “Isso traz melhorias na qualidade do atendimento e na infraestrutura e trouxe para nós um ambiente mais aconchegante, mais humanizado. Um novo ciclo de cuidado, acolhimento e compromisso com a saúde pública”, disse.

Projeto de reforma e ampliação

A Rede Bem Cuidar RS (RBC/RS) possui 607 unidades da Atenção Primária, distribuídas por todo o Estado. Desde o ano de 2021, a SES, por meio do programa Avançar, vem realizando investimentos em obras de reforma ou ampliação destas UBS de municípios aderidos à rede. Até agora, mais de R$ 90,8 milhões foram investidos nestes projetos, tendo sido contemplados cerca de 350 municípios gaúchos.

O objetivo do projeto de reforma e ampliação é qualificar o atendimento das equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF) no Rio Grande do Sul, melhorando a estrutura física e ambiência e dando ênfase para a acessibilidade. Também tem por finalidade a ampliação do acesso à rede de saúde, incentivando a melhoria e o fortalecimento dos serviços de atenção primária oferecidos à população gaúcha. O processo do cuidado se dá de forma dialogada com as comunidades atendidas pelas equipes da Rede Bem Cuidar/RS de cada município.

Existe a projeção de contemplar 100% dos municípios com RBC RS para que possam reformar ou ampliar suas UBS, conforme previsto no Plano Plurianual 2024/2027.