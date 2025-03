Homem de 40 anos é preso por jogar filho de ponte em São Gabriel

Fonte: Correio do Povo

Fonte: Correio do Povo

A área onde a criança caiu, nas proximidades da avenida Getúlio Vargas, foi isolada pela Polícia Civil até a chegada da equipe do Instituto-Geral de Perícias. O homem foi levado ao Hospital de Pronto Socorro (HPS) para exames e após, à Delegacia de Polícia para registro.

Informações preliminares dão conta de que a criança morava com a mãe em Novo Hamburgo e que, antes de cometer o crime, o homem teria ligado para a ex-companheira avisando que jogaria a criança da ponte. Ela teria ainda contatado as autoridades de São Gabriel, mas não houve tempo hábil para evitar a tragédia.

Um homem de 40 anos foi preso após arremessar o próprio filho, de cerca de 5 anos, da ponte sobre o rio Vacacaí, em São Gabriel, na tarde desta terça-feira. A criança não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Após o crime, o suspeito teria se entregado à Brigada Militar e encaminhado para a Delegacia de Polícia de São Gabriel.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.