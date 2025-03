Brigada Militar apreende 21 toneladas de soja contrabandeada em Tiradentes do Sul

Na tarde de terça-feira, 25, policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), durante ações da Operação Protetor de Divisas e Fronteiras, realizaram averiguações em portos clandestinos no município de Tiradentes do Sul e apreenderam aproximadamente 21 mil quilos de soja contrabandeada.

Além da carga, também foram apreendidos dois caminhões utilizados no transporte da mercadoria e dois rádios comunicadores.

Durante a operação, ninguém foi preso.

A estimativa é de que o prejuízo causado ao crime ultrapasse R$ 160 mil.

Comunicação Social – 7º BPM