Motta lamenta morte do prefeito de Belo Horizonte; Plenário faz um minuto de silêncio

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou ter recebido com tristeza a notícia da morte de Fuad Noman, prefeito de Belo Horizonte. "Fuad foi servidor público de carreira notável, com mais de 50 anos de serviço. Envio meus sentimentos à família do prefeito e a todos os cidadãos de Belo Horizonte", disse.

Fuad Noman (PSD) morreu nesta quarta-feira (26), aos 77 anos. Ele estava internado em hospital da capital mineira desde 3 de janeiro. Desde julho de 2024, ele lutava contra um linfoma não Hodgkin (LNH), câncer que tem origem nas células do sistema linfático.

Os deputados fizeram um minuto de silêncio no Plenário nesta quarta-feira (26) pelo falecimento por Noman, a pedido do líder do PSD, deputado Antonio Brito (PSD-BA). "É um momento de pesar. Nós da vida pública sabemos como é difícil se dedicar à vida pública e, ao mesmo tempo, ter de tratar nossa enfermidade", afirmou Brito.

O deputado Charles Fernandes (PSD-BA), que presidia a sessão no momento da homenagem, ressaltou a biografia do prefeito da capital mineira. "Economista respeitado e servidor público dedicado, Fuad exerceu sua trajetória com sinceridade e compromisso com o bem-estar da população da capital mineira", disse.