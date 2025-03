Esperidião Amin vai presidir frente sobre cibersegurança e defesa cibernética

O parlamentar destacou que a iniciativa foi articulada pela Comissão de Comunicação e Direito Digital (CCDD) . Também ressaltou que a frente reúne senadores e deputados federais de diferentes partidos e tem o objetivo de propor medidas para fortalecer a proteção de dados e a segurança digital no Brasil.

O senador declarou que a defesa cibernética é uma demanda urgente diante do crescimento de fraudes e ataques virtuais.

Esperidião Amin também comentou o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF). O senador afirmou que o processo tem sido conduzido com pressa, mudanças de procedimentos e a participação de ministros do STF que, segundo ele, atuaram como partes interessadas no caso.

— Não querendo aqui estabelecer uma manifestação de desrespeito à Justiça, eu assinalo que os agentes, os operadores da Justiça cometem erros. (...) Há muito tempo que não se via um processo ser tocado por uma engrenagem e por um motor tão determinados.