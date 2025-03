Policial Militar do 7º BPM conquista 1º lugar geral no 3º Torneio de Tiro Policial em homenagem ao Dia das Mulheres

Na quarta-feira,26, a Brigada Militar promoveu, em Porto Alegre, o 3º Torneio de Tiro Policial – Especial Dia das Mulheres, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. O evento contou com a participação de 60 competidoras, reunindo agentes de segurança pública de diversas regiões.

O torneio teve como objetivo estimular a prática e o aprimoramento das técnicas de tiro entre as profissionais da área, além de promover a integração entre as participantes.

A competição foi dividida em três modalidades: Tiro de Precisão, Saque Rápido e Pista de Tiro Policial. Representando o 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), a Soldado PM Serra destacou-se ao conquistar o 1º lugar na classificação geral, além do 1º lugar na categoria Tiro de Precisão e o 3º lugar na Pista de Tiro Policial.

O Comandante do 7º BPM, juntamente com demais oficiais e praças, parabenizou a Sd PM Serra pelo desempenho exemplar, ressaltando seu empenho, dedicação e a brilhante representação do batalhão e da força feminina na corporação.

Comunicação Social 7°BPM