CRAS promove encontro com a Rede de Apoio à Criança e ao Adolescente

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Miraguaí promoveu, na quarta-feira, 26, uma reunião com a Rede de Apoio à Criança e ao Adolescente, com o objetivo de discutir e planejar ações que garantam os direitos e a proteção integral dos jovens do município.

Durante o encontro, foram definidas as estratégias e atividades que serão desenvolvidas ao longo do ano de 2025, fortalecendo a articulação entre os diversos setores que compõem a rede de proteção.

A secretária municipal de Assistência Social, Elenir Teresinha da Silva, destacou a importância dos eventos que serão realizados e enfatizou a parceria entre o CRAS e a Rede de Apoio para garantir o sucesso das ações.

O prefeito Leonir Hartk (Neco) também participou da reunião e ressaltou o compromisso da gestão com políticas públicas voltadas à infância e adolescência. Ele destacou a importância de estratégias bem definidas para o atendimento de casos específicos, reforçando a necessidade de uma rede de apoio integrada e eficaz.

“Estamos todos comprometidos com a construção de um futuro mais seguro, justo e acolhedor para as nossas crianças e adolescentes”, afirmou o prefeito.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7