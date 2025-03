Projeto permite que juiz competente valide medida cautelar adotada anteriormente

“Dessa forma, preserva-se o equilíbrio entre a necessidade de proteção de direitos fundamentais e a garantia de efetividade do processo penal”, disse o parlamentar.

Segundo o autor do projeto, deputado Delegado Marcelo Freitas (União-MG), atualmente há incertezas quanto à validade e continuidade dos efeitos de cautelares determinadas em casos de incompetência do juízo.

As medidas cautelares, como a prisão preventiva, são tomadas pelo juiz para garantir a eficácia de uma decisão futura ou para prevenir danos ou novos crimes durante o processo.

