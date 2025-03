IMA aprimora sistema de Manifesto de Transporte de Resíduos e Rejeito para garantir mais segurança aos usuários

O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) realizou uma atualização no Sistema de Manifesto de Transporte de Resíduos e Rejeitos (MTR) com o objetivo de aprimorar a segurança dos usuários e oferecer maior controle nos processos de cadastro e administração do sistema.

A partir de agora, será necessário cadastrar pelo menos dois usuários administradores em qualquer novo registro, o que visa prevenir falhas de segurança e garantir que a gestão do sistema tenha mais de um responsável. Essa medida visa tornar o sistema mais seguro e eficiente, além de permitir a rastreabilidade de ações executadas.

Foto: Reprodução/Secom SC

Para os cadastros existentes, os usuários serão redirecionados para uma tela de atualização, logo após login no sistema, onde deverão incluir os dois administradores exigidos. Essa funcionalidade permitirá que todos os cadastros se adéquem à nova exigência, garantindo a conformidade com a atualização.

Após o prazo de 90 dias para adequação cadastral, ao realizar o login de um usuário registrado com CNPJ, será necessário inserir também o CPF e a senha cadastrados durante esse o período de atualização.

Atualmente, cerca de 125 mil usuários utilizam o sistema MTR. O gerente de Resíduos e Qualidade Ambiental do IMA, Fábio Castagna da Silva, explica que a atualização permite a cada CNPJ que opere o sistema a inclusão das pessoas físicas vinculadas.

“Isso dá mais segurança e rastreabilidade da informação, além de refletir o compromisso da IMA em manter o sistema MTR alinhado com os padrões exigidos pelos sistemas estaduais e pelo sistema nacional”, enfatiza Fábio.



Atenção



Em função da alteração realizada, algumas instabilidades podem ser enfrentadas pelos usuários nos próximos dias.



Caso você esteja envolvido com o uso do MTR, é essencial ficar atento às notificações de atualização e garantir que os cadastros sejam ajustados de acordo com as novas diretrizes para evitar problemas futuros.