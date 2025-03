RJ vai antecipar vacinação contra a gripe para próxima quarta

O início da vacinação contra a gripe foi antecipado para a próxima quarta-feira (02) no estado do Rio de Janeiro. A primeira remessa de 492 mil doses, recebida do Ministério da Saúde, já está sendo distribuída para os 92 municípios fluminenses. A campanha começa dia 7 de abril em todo o país , mas algumas cidades e estados já anunciaram a antecipação.

No Rio de Janeiro, mais de 7 milhões de pessoas poderão receber o imunizante que protege contra três tipos do vírus influenza: H1N1, H3N2 e Influenza B. A vacina é atualizada a cada campanha, para trazer as cepas dos vírus que devem circular com mais frequência no próximo inverno. Por isso, é necessário tomá-la todo ano, para que a eficácia continue alta.

Grupos prioritários para vacinação contra a gripe:

Idosos com 60 anos ou mais;

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos;

Gestantes e puérperas;

Também podem se vacinar:

Povos indígenas e quilombolas;

Pessoas em situação de rua;

Pessoas com crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais;

Trabalhadores de saúde e da educação;

Profissionais das forças de segurança, salvamento e Forças Armadas;

Pessoas com deficiência permanente;

Caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo;

Trabalhadores portuários;

Trabalhadores dos correios;

População e os funcionários do sistema prisional.

O principal objetivo da vacinação conta a gripe é proteger contra as complicações da doença que podem levar à hospitalização e mortes . Este ano, até o dia 22 de março, o Brasil registrou mais de 750 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave com diagnóstico positivo confirmado para influenza e 77 mortes mas o período de maior circulação desses vírus ainda não começou. Os dados são do último boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz.

A meta do Ministério da Saúde é imunizar 90% dos chamados grupos prioritários para a vacinação contra a doença. Ao receber a primeira remessa de doses destinada ao Distrito Federal na sexta-feira passada (21), o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou que, além de proteger contra um total de três vírus do tipo influenza, a vacina garante uma redução do risco de casos graves e óbitos provocados pela doença.

Padilha afirmou que estados e municípios que receberem as doses ao longo dos próximos dias podem optar por iniciar a vacinação antes do dia 7, como São Paulo anunciou nesta quinta-feira. No Distrito Federal , por exemplo, a imunização deve começou na última terça (26). Já na cidade de São Paulo , onde também houve antecipação, o início está marcado para amanhã.