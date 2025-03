Governo destina R$ 474,8 mil para construção de novo telhado do Hospital de Butiá, na região Centro-Sul do Estado

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), assinou, nesta quinta-feira (27/3), portaria que repassa R$ 474,8 mil para a instalação de novo telhado no Hospital de Butiá, na região Centro-Sul. Com os recursos, oriundos do programa Avançar Mais na Saúde, será possível oferecer mais segurança aos funcionários e aos 2,7 mil pacientes que são atendidos todos os meses no local.

O telhado atual está comprometido, levando ao surgimento de infiltrações e rachaduras em algumas salas, com risco de danos à rede elétrica. O investimento possibilitará a colocação de novo telhado em uma área de 1,9 mil metros quadrados, com a troca de telhas e da maior parte da estrutura.

Na cerimônia de assinatura da portaria, realizada no gabinete da SES em Porto Alegre, o prefeito de Butiá, Jefferson Salatiel Vieira, destacou que o objetivo é atender à exigência da Vigilância Sanitária e retomar no futuro o contrato entre o município e o Estado. “É um hospital que queremos que se restabeleça para atender à população”, afirmou.

“Precisamos restabelecer as estruturas de menor porte porque elas têm um papel na reorganização da rede de saúde do Estado”, ressaltou a secretária da Saúde, Arita Bergmann. Ela destacou que, através do programa Avançar, o Rio Grande do Sul já investiu R$ 42 milhões em hospitais com até 50 leitos, qualificando as instituições de pequeno porte.

“Quando criamos esse projeto, o objetivo foi justamente poder fazer as devidas adequações para atender aos requisitos da vigilância sanitária, para que sejam contratualizadas pelo SUS, e evitar transferência de pacientes que podem ser atendidos nos municípios sem que precisem se deslocar aos grandes centros”, salientou a secretária, lembrando que já são 73 hospitais de pequeno porte beneficiados em todo o Rio Grande do Sul.