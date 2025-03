Reajuste de servidores federais será pago em maio, garante governo

"Dado o prazo para sanção da LOA, e os procedimentos necessários para operacionalizar a folha de pagamentos, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e os demais órgãos da administração federal estão adotando todos os procedimentos para realizar o pagamento do salário de abril e dos salários retroativos no dia 2 de maio", disse a pasta.

O reajuste dos servidores será pago de forma retroativa a janeiro , ou seja, incluindo as diferenças salariais que já deveriam estar sendo pagas desde o começo do ano.

A Medida Provisória (MP) 1.286 , que consolidou os reajustes salariais de diversas categorias, negociados ao longo do ano anterior, será prorrogada no dia 2 de abril, por mais 60 dias. Mesmo assim, o governo enviará um projeto de lei (PL) para substituir a MP.

O governo federal confirmou nesta quinta-feira (27) que o reajuste salarial dos servidores públicos , que dependia da aprovação do Orçamento Geral da União de 2025, será incluído na folha de abril, com pagamento a ser efetivado em maio.

