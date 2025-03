Estado destina R$ 130,9 milhões por ano aos hospitais de Porto Alegre

Desde o início do Assistir, programa de incentivos hospitalares da Secretaria da Saúde, o governo do Estado elevou em R$ 54,98 milhões os valores repassados, por ano, aos hospitais de Porto Alegre. Um aumento de 72,3%, considerando a revisão de parâmetros do programa, que tornou mais equânime e racional a distribuição de recursos públicos.

Até julho de 2021, último mês antes da criação do Assistir, o Estado repassava anualmente ao município R$ 75,9 milhões em incentivos diversos. Com o Assistir, os recursos para os 11 hospitais de Porto Alegre beneficiados pelo programa atingiram R$ 130,9 milhões anuais.

Desses 11 hospitais, oito tiveram aumento de recursos. A maior beneficiada foi a Santa Casa de Porto Alegre, com acréscimo de R$ 30,8 milhões por ano. O Hospital Vila Nova teve um aumento de R$ 15,1 milhões, enquanto o Hospital São Lucas, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, passou a receber mais R$ 11,9 milhõesem incentivos financeiros anuais.

"O governo do Estado criou, através do programa Assistir, os ambulatórios de especialidades. São mais de 374 ambulatórios e 40 de oftalmologia, que realizam 230 mil consultas”, frisa a secretária da Saúde, Arita Bergmann.

O número de instituições beneficiadas também aumentou, passando de dez para 11, com a inclusão do Hospital Santa Ana, que atualmente recebe R$ 751 mil anuais do Assistir.