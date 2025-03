Operação “Vinculação” resulta em apreensão de armas e drogas

A Polícia Civil de Tenente Portela deflagrou, na manhã de quinta-feira, 27, a operação “Vinculação”, com o objetivo de combater o tráfico de drogas na cidade. A ação foi coordenada pela Delegacia de Polícia local e contou com o apoio de 29 policiais civis da 22ª Região Policial. Durante a operação foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão em imóveis residenciais de suspeitos envolvidos com o tráfico. No decorrer das buscas, os agentes apreenderam uma pistola calibre 9mm com numeração raspada, 22 munições do mesmo calibre, uma espingarda calibre 12, uma balança de precisão, porções de maconha e um pé de Cannabis.

Além das apreensões, um suspeito foi preso em flagrante e encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos. Segundo a Polícia Civil, as investigações seguem em andamento para identificar outros possíveis envolvidos na atividade criminosa.

A operação faz parte de um esforço contínuo das forças de segurança para reduzir a criminalidade e reforçar a segurança no município. A Polícia Civil reforça a importância das denúncias anônimas para auxiliar nas investigações e no combate ao tráfico de drogas na região.