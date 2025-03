Região Celeiro realiza 1º Encontro Regional de Mulheres da Agricultura Familiar

Na quinta-feira, 27, os Sindicatos dos Trabalhadores da Agricultura Familiar de Tiradentes do Sul, Sede Nova, Humaitá e Tenente Portela realizaram, em Sede Nova, o 1º Encontro Regional de Mulheres da Agricultura Familiar, reunindo mais de 300 mulheres dos quatro municípios envolvidos.

A programação teve início com um café da manhã à base de produtos da agricultura familiar, seguido da abertura oficial, que contou com a presença do prefeito de Sede Nova e de diversas autoridades regionais.

Um dos destaques do evento foi a palestra da convidada Sirlei Gasparetto, que abordou o tema “Ser mulher é sensibilidade e força”, refletindo sobre os desafios enfrentados pelas mulheres na sociedade atual, especialmente no contexto rural.

Durante a tarde, as participantes também puderam aproveitar uma gincana cultural, que proporcionou momentos de integração, diversão e o resgate de brincadeiras da infância, promovendo ainda mais união entre as mulheres presentes.

O encontro foi considerado um sucesso, fortalecendo o debate sobre a importância da luta, da organização e da união das mulheres da agricultura familiar na busca por políticas públicas mais justas e inclusivas.

Com o sucesso da primeira edição, ficou definido que o próximo município a sediar o evento será Tiradentes do Sul, em 2026.

A Fetraf Regional Celeiro está de parabéns pela iniciativa e pelo incentivo à valorização da mulher no campo.

Cleonice Back

Agricultora Familiar, dirigente sindical e suplente do Senador Paim