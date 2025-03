Saúde promove encontro com gestantes para troca de experiências e orientações

Na quinta-feira, 27, a Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Secretaria de Assistência Social de Miraguaí, promoveu um encontro especial com o grupo de gestantes do município, realizado no auditório da Unidade Básica de Saúde (UBS).

O evento foi conduzido de forma dinâmica, por meio de uma roda de conversa, em que as futuras mamães puderam compartilhar experiências, tirar dúvidas e receber orientações sobre os cuidados durante a gestação e o período pós-parto.

Segundo a Secretaria de Saúde, a qualidade da gestação é fundamental para o desenvolvimento saudável do bebê, assim como o preparo emocional e físico da mãe para a chegada do novo membro da família. Durante o encontro, foram abordados temas como alimentação balanceada, prática de atividades físicas leves, consultas médicas regulares e a importância do descanso adequado.

O secretário de Saúde, Valdelirio Preto da Silva (Pretinho), destacou a presença de uma equipe multidisciplinar, que acompanhou e orientou as gestantes em diversas áreas relacionadas à saúde e ao bem-estar. O encontro também contou com a participação das médicas Ketlen e Paloma, que contribuíram com informações técnicas e acolhimento às participantes.

Essas ações reforçam o compromisso do município com o cuidado integral à saúde da mulher e do bebê, promovendo informação, apoio e escuta ativa.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7