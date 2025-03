Homem é preso pela Brigada Militar por roubos em comércios de SC e RS

Na manhã desta sexta-feira, policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), durante ações da Operação Cerco Fechado, prenderam um homem suspeito de cometer roubos em estabelecimentos comerciais nos municípios de Itapiranga (SC) e Barra do Guarita (RS).

A prisão foi realizada após troca de informações entre a Brigada Militar e as Polícias Civis de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, que apontavam a presença do suspeito na região. Diligências foram iniciadas de imediato, e o indivíduo foi localizado em Barra do Guarita.

Durante a abordagem, os policiais apreenderam duas armas de fogo, vestimentas utilizadas nos crimes — identificadas por meio de imagens de câmeras de segurança —, além de diversos produtos roubados, como relógios e celulares.

O homem foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

Comunicação Social 7ºBPM