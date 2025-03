Brigada Militar apreende menor por tráfico de drogas em Crissiumal

Na tarde desta sexta-feira, 28, durante ações da Operação Cerco Fechado, policiais militares da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) apreenderam um adolescente por envolvimento com o tráfico de drogas no município de Crissiumal.

Durante a abordagem, foram localizadas e apreendidas 10 porções de cocaína, um aparelho celular e uma quantia em dinheiro, composta por cédulas em reais e pesos argentinos.

Diante dos fatos, o menor foi conduzido à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

Comunicação Social 7°BPM