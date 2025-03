Tenente Portela sedia 1ª Conferência Microrregional de Saúde do Trabalhador

Na sexta-feira, 28, Tenente Portela sediou a 1ª Conferência Microrregional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, um evento promovido pelos conselhos e secretarias municipais de saúde da região. Realizada no Centro Cultural, a conferência teve como objetivo debater a saúde no ambiente de trabalho e fortalecer políticas públicas voltadas à melhoria das condições laborais.

Com o tema "A Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora como Direito Humano", o evento discutiu as novas relações de trabalho e seus impactos na saúde dos trabalhadores. Além disso, buscou promover ações que garantam mais segurança, qualidade de vida e bem-estar no ambiente profissional.

Estiveram presentes o vice-prefeito de Tenente Portela, Claudenir Scherer, a secretária de Saúde e Saneamento, Giovana Maciel, o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Gustavo Brunet, além de representantes de diversos municípios e profissionais da área.

A conferência se consolidou como um espaço essencial para a troca de experiências e a construção de estratégias que garantam ambientes de trabalho mais saudáveis e seguros para todos.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela