EMEI Lenirinha inaugura novos playgrounds e melhorias na estrutura escolar

A Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Lenirinha realizou, na manhã de sexta-feira, 28, o ato de inauguração dos playgrounds e das melhorias estruturais do educandário. O evento contou com a presença do vice-prefeito Ricardo Barbosa Fink, do secretário municipal de Educação Carlos Faccio, do ex-vereador José Valdines Andreatta, da vice-diretora da escola em 2024, Nágia Terezinha de Menezes, da presidente do Conselho Escolar Ane Denise Radons, além de professores, funcionários e alunos.

Os novos playgrounds foram adquiridos com recursos provenientes de uma Emenda Impositiva, indicada em 2024 pelos ex-vereadores Ricardo Barbosa Fink e José Valdines Andreatta. Já as reformas na estrutura escolar foram realizadas com investimentos da Secretaria Municipal de Educação, com o objetivo de modernizar o espaço e adequá-lo às necessidades atuais das crianças e profissionais da educação.

A diretora da escola, Maria Rosa Richter, destacou a importância da iniciativa para o desenvolvimento infantil e o bem-estar dos alunos. “Essa ação demonstra o comprometimento com as demandas da comunidade e a melhoria da qualidade de vida das crianças”, afirmou.

Os playgrounds desempenham um papel fundamental na infância, contribuindo não apenas para o lazer, mas também para o desenvolvimento motor, socialização e percepção do ambiente ao redor.

Atualmente, a EMEI Lenirinha atende 103 crianças com idades entre 4 e 5 anos.

