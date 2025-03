Médicos da Unimed Noroeste/RS elegem representantes para Conselho Fiscal e Coordenadorias de Área

Em Assembleia Geral Ordinária (AGO) realizada nesta quinta-feira, 27, médicos da Unimed Noroeste/RS elegeram seus representantes para Conselho Fiscal e Coordenadorias de Área. A AGO ocorreu em formato semipresencial, com transmissão on-line realizada da Sede Administrativa da cooperativa. Após a instalação pela manhã, durante todo o dia aconteceu o processo eleitoral, de forma regionalizada e presencial. A retomada dos trabalhos de plenário, com participação presencial e virtual, foi às 20h, contando com apresentação e aprovação das contas do Exercício de 2024 e do Planejamento para 2025, além de outros assuntos de interesse dos cooperados.

“Reunimos os cooperados em Assembleia Geral Ordinária, que tradicionalmente ocorre no mês de março, e apresentamos detalhes da conclusão de mais um período desafiador, que foi o ano passado, e os projetos futuros para nossa cooperativa”, explica o diretor-executivo, médico Fernando Vargas Bueno. Complementando, o presidente do Conselho de Administração, médico Volnei Santos Malheiros, aponta a AGO como um momento de destacar ao quadro associativo que “com transparência, ética e esforço de um grupo de trabalho focado em resultados, avançamos principalmente na melhoria dos nossos serviços. E, projetamos para 2025 seguir realinhando estratégias, observando e respeitando os anseios dos cooperados e a entrega de qualidade cada vez mais elevada aos nossos clientes”.

Para o Conselho Fiscal, foram eleitos como titulares os médicos Bruce Quatrin Buzzeto (Ijuí), Thianan Ricardo Souza (Frederico Westphalen) e Cristiane Becker Neutzling (Panambi). Na condição de suplentes ficaram os cooperados Milton Klein Júnior (Ijuí), Natan Wild (Ijuí) e Jussara Pinto (Ijuí). Conforme o Estatuto Social da cooperativa, é obrigatória a renovação de dois terços dos conselheiros.

Os coordenadores de Área eleitos são os médicos:

Coordenadoria de Frederico Westphalen

Titular: Stéphanie Niederauer

Suplente: Alberto Manfrim

Coordenadoria de Ijuí

Titular: Estéfano Aurélio Negri

Suplente: Antônio Luiz Guimarães Júnior

Coordenadoria de Palmeira das Missões

Titular: Gilberto Luiz Auler Feldens

Suplente: Marinez Foresti Suzano

Coordenadoria de Panambi

Titular: Luís Ernesto Viquez Vargas

Suplente: Fernanda Dessbesell

Coordenadoria de Santo Augusto

Titular: Nicanor Reinaldo Dresch

Suplente: Florisbaldo Antônio Polo

Coordenadoria de Tenente Portela

Titular: Filippe Augusto Vieira Silva

Suplente: Marco Fabiano Scheeren

Coordenadoria de Três Passos

Titular: Rafael Wayss

Suplente: Marcelo Konrad

A posse dos eleitos ocorreu logo após a apuração dos votos, com manifestação do presidente do Conselho de Administração, conforme estabelece o Estatuto Social. Seguindo o que determina o mesmo documento, neste ano não houve eleição para Conselho de Administração e seu presidente e diretor-executivo.

Núcleo de Marketing e Comunicação

Textos: Fernando Goettems (MTb 16.209) e Jaíse Schumann (MTb 17.199)