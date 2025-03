Colisão na ERS-155 deixa uma vítima fatal e motorista alcoolizado detido

Um grave acidente na ERS-155, em Santo Augusto, resultou na morte de uma mulher na noite de domingo, 30. A colisão ocorreu por volta das 20h30, no trecho conhecido como “Cemitério dos Degolados”, próximo à Estância de Rodeios Nerci Libertato da Conceição.

Segundo informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar, um Volkswagen Gol colidiu na traseira de uma carreta e, em seguida, atingiu um Ford Focus Sedan e uma caminhonete. No veículo Gol estava Jane Pomiecinski, de 44 anos, moradora de Coronel Bicaco, que morreu no local. O condutor do Gol, um homem de 62 anos, também morador de Coronel Bicaco, sofreu ferimentos graves.

Outras três pessoas envolvidas no acidente foram socorridas ao Hospital Bom Pastor, onde receberam atendimento e foram liberadas ainda na madrugada, sem ferimentos graves. O condutor da carreta não se feriu.

Após a chegada da perícia, as autoridades confirmaram que o motorista do Gol estava sob efeito de álcool no momento do acidente. O teste do bafômetro indicou 0,72 miligrama de álcool por litro de ar alveolar – mais do que o dobro do limite permitido, que é de 0,3 mg/L. Diante da constatação, ele foi preso em flagrante e autuado por homicídio culposo na direção de veículo automotor, qualificado pela embriaguez ao volante, além de lesão corporal culposa. Ele foi encaminhado ao Presídio de Três Passos.

A ERS-155 permaneceu totalmente bloqueada até a finalização dos trabalhos periciais. A Brigada Militar reforça a importância da direção responsável para evitar tragédias como essa.

Com informações do Querência Online