Associação de Diabéticos retoma atividades

Na tarde de terça-feira, 25 de março, a Associação de Diabéticos Quatro Frentes do Vale Uruguai, de Tenente Portela, retomou suas atividades após um período de recesso. O encontro aconteceu nas dependências da Secretaria de Assistência Social e Habitação e reuniu autoridades e membros da entidade.

Estiveram presentes o presidente da associação, Cleber Giordani Tesche, o prefeito municipal Rosemar Sala, a secretária de Saúde Giovana Maciel e seu secretário-adjunto, Falcão, além da psicóloga Elisângela Pelegrini, da Secretaria da Saúde.

Durante a reunião, foram discutidas questões legais da associação, bem como esclarecimentos sobre o uso de materiais para o monitoramento da glicose, contando com o apoio da atual administração municipal.

A presença da psicóloga Elisângela Pelegrini fortalece o trabalho da associação ao enfatizar a importância do cuidado com a saúde mental dos diabéticos. Afinal, manter a mente equilibrada contribui para que o autocuidado com a saúde física seja mais leve e eficaz.