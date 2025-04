Brigada Militar realiza policiamento em escolas de Tenente Portela e Miraguaí

Na terça-feira, 1, policiais militares do 7º BPM realizaram policiamento ostensivo nas escolas dos municípios de Tenente Portela e Miraguaí.

Além do patrulhamento, as guarnições estabeleceram contato direto com diretores e professores, fortalecendo a parceria entre a segurança pública e a comunidade escolar.

A iniciativa busca promover uma relação colaborativa, permitindo um atendimento mais eficaz às necessidades específicas de cada instituição de ensino.

Com essa ação, a Brigada Militar reafirma seu compromisso com a segurança pública, destacando a importância de um ambiente tranquilo e seguro para o desenvolvimento educacional e social.

Comunicação Social 7ºBPM