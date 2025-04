Centro de Saúde inaugura espaço especial para mamães e bebês

De acordo com o secretário municipal da Saúde, Ângelo Oliveira, mais do que uma simples estrutura, o espaço representa atenção e respeito às mães e seus filhos, garantindo um ambiente acolhedor e adequado para os cuidados infantis.

A nova sala, equipada com trocador e um ambiente reservado para amamentação, foi preparada com carinho para oferecer privacidade e comodidade às mamães durante suas visitas ao posto de saúde.

Pensando no conforto e bem-estar das mães e seus bebês, o Centro Municipal de Saúde de Derrubadas agora conta com um espaço aconchegante dedicado ao cuidado infantil.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.