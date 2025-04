IPTU 2025: desconto de até 25% para pagamento antecipado

A Secretaria Municipal da Fazenda de Miraguaí informa que os contribuintes que optarem pelo pagamento antecipado do IPTU poderão obter descontos conforme o prazo de quitação:

- Até 10 de abril: 25% de desconto

- Até 10 de maio: 20% de desconto

- Até 10 de junho: 15% de desconto

Para quem preferir o pagamento parcelado, será possível dividir o valor em até seis parcelas mensais e fixas, com vencimento da primeira parcela em 20 de junho.

Segundo a secretária da Fazenda, Kielin Botton, os boletos devem ser retirados antecipadamente no Setor de Tributos, localizado no prédio da Prefeitura, ou acessados pelo site oficial: www.miraguai.rs.gov.br. No portal, basta clicar na aba “Cidadão”, depois em “Cidadão Web” para imprimir a guia de pagamento.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7