Grupo Hiperdia oferece acompanhamento para hipertensos e diabéticos

A Secretaria Municipal de Saúde de Miraguaí realiza semanalmente encontros do Grupo Hiperdia, voltado ao acompanhamento de pessoas com hipertensão e diabetes. As reuniões acontecem todas as terças-feiras à tarde, na Unidade Básica de Saúde (UBS), com a coordenação da enfermeira Bianca Fink e da médica Dra. Ketlen Borba, integrantes da equipe de Saúde da Família.

Durante os encontros, os participantes recebem orientações sobre o controle das doenças, aferição da pressão arterial, testes de glicemia capilar (HGT), medição de altura e renovação de receitas de uso contínuo. Essas ações são essenciais para prevenir complicações e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

Na reunião da última terça-feira, 1º de abril, as atividades foram conduzidas pela Dra. Ketlen, com participação das agentes de saúde Marivane e Marisa, além do apoio de um técnico de enfermagem e um auxiliar administrativo.

Para ampliar o alcance do programa, o Grupo Hiperdia também realizará encontros em diferentes localidades do município. A próxima edição será na terça-feira, 8 de abril, na localidade de Linha São Paulo, na quadra aberta, a partir das 14h.

A Dra. Ketlen estará exclusivamente dedicada ao grupo nas terças-feiras, não realizando consultas individuais nesse período. O objetivo é oferecer um atendimento mais direcionado e eficaz aos participantes.

A Secretaria de Saúde reforça a importância da prevenção e do acompanhamento regular para evitar complicações associadas à hipertensão e ao diabetes, incentivando a participação da comunidade nessas ações de cuidado e promoção da saúde.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7