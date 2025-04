Professora é esfaqueada dentro de escola municipal em Caxias do Sul

Uma professora foi esfaqueada dentro de uma escola municipal em Caxias do Sul (RS), a cerca de 125 quilômetros de Porto Alegre, na última terça-feira (1º). Dois adolescentes, de 14 e 15 anos, foram apreendidos.

O ataque ocorreu no momento em que a vítima dava aula de inglês para uma turma de estudantes do 7º ano na Escola Municipal de Ensino Fundamental João de Zorzi.

A Brigada Militar informou que a professora foi atacada quando estava de costas para os alunos. Ela teve ferimentos na cabeça, nas costas e no pescoço. De acordo com a prefeitura, ela recebeu atendimento médico e não corre risco de morte.

Os dois adolescentes fugiram após o ataque. Eles foram encontrados pela Brigada Militar em um matagal próximo à escola e apreendidos. A dupla foi levada à Fundação de Atendimento Sócio-Educativo (Fase).

Outra adolescente, de 13 anos, chegou a ser apreendida, mas foi liberada após prestar depoimento. Segundo o delegado regional de Caxias do Sul, Augusto Cavalheiro Neto, a liberação ocorreu porque, no momento, não há certeza de que ela tenha participado diretamente do ato.

Contudo, detalhes da participação de cada adolescente estão sendo investigados. Para a Polícia Civil, há indícios de que o ataque tenha sido premeditado, porque os suspeitos teriam danificado uma câmera de segurança, que estava dentro da sala de aula, antes de agredirem a professora.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação disse que os alunos envolvidos no episódio já vinham sendo acompanhados pela escola.

As aulas da rede municipal foram suspensas nesta quarta-feira (2).

A pasta disse ainda que está “dando todo suporte à comunidade escolar” e que “seguirá monitorando a situação e providenciando os encaminhamentos necessários”.

