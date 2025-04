No início da noite de quinta-feira, 10, policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) prenderam uma mulher pelo crime de tráfico de drogas no município de Três Passos.

Durante a abordagem, foram apreendidas porções de cocaína, uma quantia em dinheiro e um aparelho celular.

A suspeita recebeu voz de prisão e foi conduzida à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

Comunicação Social 7ºBPM