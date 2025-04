Polícia recupera caminhão furtado em Santo Augusto

Na quinta-feira,10, a Polícia Civil, em ação conjunta com a Brigada Militar, localizou e recuperou um caminhão modelo "Muck" que havia sido furtado no município de Santo Augusto no último dia 6 de abril.

A operação contou com o apoio das Delegacias de Panambi e Três Passos, que participaram da investigação e conseguiram identificar o local onde o veículo estava escondido — uma propriedade no interior do município de Jóia, no Rio Grande do Sul.

O caminhão foi recolhido ao Centro de Remoção e Depósito (CRD), onde passará por perícia.