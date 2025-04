Os olhos do mundo inteiro estão voltados para Roma. Desde segunda-feira, dia 21 de abril, quando foi anunciada a morte do Papa Francisco, bilhões de pessoas acompanham os acontecimentos: o velório, os funerais do Papa falecido, os preparativos e a eleição do novo Pontífice.

Como se escolhe um Papa? Cada eleição possui características próprias. O Papa, durante o seu pontificado, pode alterar o modo e as regras do seu funeral e da eleição de seu sucessor.

Francisco fez alguns pedidos pessoais, como ser velado dentro de um caixão duplo, de zinco e cipreste — e não triplo —, estar no chão e não em um cadafalso, e ser sepultado na Basílica de Santa Maria Maior, local onde outros Papas estão sepultados. As mudanças normativas foram a redução do tempo de velório e sepultamento para, no máximo, seis dias após a morte do Papa, e o início do Conclave entre 15 e 20 dias após o falecimento do Pontífice. Assim, a Missa de Exéquias ficou marcada para o dia 26 de abril e o início do Conclave para o dia 5 de maio.

Desde o momento da morte de Francisco, a Igreja Católica se declara em Sé Vacante, que significa "cadeira/trono vazio". Já está previsto quem realiza todos os procedimentos até a eleição do novo Papa. Muitos procedimentos estão estabelecidos, e outros são decididos pelas chamadas Congregações Gerais, formadas por diversos cardeais e auxiliadas por especialistas. Após o funeral do Papa Francisco, começam as reuniões de todos os cardeais presentes em Roma para tomar conhecimento da situação da Igreja Católica no mundo.

Esses momentos demonstram quais são as prioridades da Igreja para os próximos anos e colaboram para a definição do perfil do futuro Papa. As Congregações Gerais acontecem até o dia 5 de maio, quando se inicia o Conclave. Essa palavra significa “com chave”, pois os cardeais estarão isolados de qualquer contato externo para poderem ouvir melhor a vontade de Deus e escolher a pessoa mais apropriada, sem interferências. O Conclave acontece em clima de oração. Tudo é feito em silêncio. A cada manhã e tarde, acontecem duas votações. Cada cardeal deposita seu voto, escrito, em um grande cálice, proferindo uma oração em voz alta. Depois, os votos são contados em voz alta por três cardeais sorteados para cada eleição. Quando um cardeal alcança dois terços dos votos, é-lhe perguntado se aceita o encargo e qual nome escolhe. Quando isso acontece, os votos são queimados com um produto que faz com que a fumaça seja branca. Depois, o Papa é apresentado ao povo na sacada da Basílica de São Pedro e inicia imediatamente seu pontificado.

Rezemos para que o Espírito Santo ilumine os cardeais que escolherão o sucessor de São Pedro como o Bispo de Roma e Papa da Igreja Católica.